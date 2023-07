Frankreich: „Mordanschlag“ auf Bürgermeister

Frankreich kommt nach dem Tod eines 17-jährigen Jugendlichen durch eine Polizeikugel weiter nicht zur Ruhe. Während in einigen Städten die Lage weniger angespannt schien als zuletzt, kam es primär in Marseille, Lyon und Paris erneut zu Krawallen. Unter anderem wurde die Prachtstraße Champs Élysées von einem großen Polizeiaufgebot unter Einsatz von Tränengas geräumt, in Marseille wurde eine Waffenkammer geplündert. Auch in Belgien und in der Schweiz kam es zu Zwischenfällen.