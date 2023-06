Großer Schock nach Angriff an Universität im Iran

Der Vorfall ereignete sich laut Staatsmedien am Montag an der bekannten Allameh-Tabatabai-Universität in der Hauptstadt Teheran. Die Person in dem Video hat schulterlange Haare. Einer Studierendenorganisation zufolge war dem Angriff ein Streit über die Kopftuchpflicht an der Universität vorausgegangen. Demnach war der mutmaßliche Angreifer bereits in der Vergangenheit bekannt für sein Durchgreifen bei Verstößen gegen die Kleidungspflichten.