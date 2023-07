Warum wollen Sie in Zürich sterben, Frau Lohner?

Es ist Samstagmorgen, als Chris Lohner am Handy abhebt. Zwischen Proben mit Erwin Steinhauer - mit ihm liest sie den Briefwechsel zwischen Marlene Dietrich und Friedrich Torberg beim Kultursommer am Semmering - und einem Auftritt bei den Nestroy-Spielen in Schwechat blieb keine Zeit mehr für ein persönliches Treffen. Und so liegt sie während unseres Telefoninterviews ungeschminkt auf ihrer Couch mit Blick in den prächtigen Bambusgarten, „einen Pareo aus Jamaica ums Körperl“, und lässt ihr vollgepacktes Leben in 33 Minuten Revue passieren.