Opel Corsa-e: Heftiger Rallye-Spaß im Strom-Racer

Neues Batteriemanagement

Die Hardware ist zwar identisch, die Software für das Batteriemanagement wurde aber eigens geschrieben bzw. wird ständig weiterentwickelt. Was zum Teil wiederum dem Serienauto zugutekommt. Im Rallye-Corsa wird die Batterie so hart hergenommen wie niemals sonst im Corsa. Schnell laden, fast komplett leerfahren, wieder schnell laden, das alles in Hitze, Kälte und Staub. Die Batterie muss immer in einem schmalen Temperaturfenster gehalten werden, das bedeutet entsprechend heizen oder kühlen. Dabei soll die Kapazität möglichst lange stabil bleiben. Eine haben sie jüngst nachgemessen: Nach 14.000 Rennkilometern war sie noch bei 96 Prozent.