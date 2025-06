Warum diese „Goldgrube“ wirklich zusperren muss

Aus der Küche kommen fast im Minutentakt Speisen, Walter Ginzinger ist derweil an der Bar mit den Getränken beschäftigt. Sein Lokal am Stadtplatz von Altheim ist bummvoll. „Ich sperre um 16 Uhr auf. Da stehen schon Leute vor der Tür“, lacht Ginzinger. Der Chef und seine zwei weiblichen Angestellten schupfen den Laden. Bis jetzt. Denn ab 1. Juli geht der 60-Jährige in Pension.