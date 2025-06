Katze operiert: „Wir bleiben auf Kosten sitzen“

Riesige Brandwunde am Bauch nach Routine-OP

„Seine Zähne waren in einem furchtbaren Zustand, er muss schon lange wahnsinnige Schmerzen gehabt haben, daher mussten ihm vor der Vermittlung alle Zähne gezogen werden“, so Siebenbrunner. Doch die eigentliche Routine-OP verlief nicht nach Plan – „Petzi“ erlitt einen Herzstillstand. Er überlebte, doch wenige Tage später bildete sich plötzlich eine handtellergroße, nekrotische Brandwunde am Bauch. „Zehn Tage lang ließen wir ihn ambulant in einer anderen Tierarztpraxis behandeln, doch die Wunde verschlimmerte sich, ,Petzi‘ bekam hohes Fieber und wir mussten ihn in die Tierklinik Parndorf bringen“, erzählt Siebenbrunner.