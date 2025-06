Pleite-Unternehmer wollte VIP in Kitzbühel sein

Groß zelebrieren, mit sündteuren VIP-Tickets, wollte der steirische Jungunternehmer das Kitzbüheler Hahnenkammrennen im Jänner. Wie am ersten Verhandlungstag im Mai schon klar wurde, legte er dubiose Zahlungsbestätigungen an die Harti-Weirather-Agentur WWP vor, dort kam das Geld aber nie an.