Schlechtes Zeugnis | Matter Kanzler

Schlechtes Zeugnis. Vorzug oder Nachprüfung? Durchschnitt und alles paletti? Wie ist es ausgefallen das Zeugnis? Die Schüler in Österreichs Osten wurden gestern mit ihren Benotungen bereits in die Ferien entlassen, kommenden Freitag folgen ihre Kolleginnen und Kollegen in den restlichen sechs Bundesländern. In den „Krone“-Redaktionen haben wir uns gestern aber nicht nur für die Noten unserer Kinder interessiert - für die natürlich ganz besonders. Aber die wollen wir auch bei bestem Abschneiden nicht mit unseren Lesern teilen… Mit denen teilen wir aber die Zeugnisse, die Polit-Professor Peter Filzmaier und Polit-Berater Thomas Hofer der Regierung, beziehungsweise den Regierenden ausstellen. Wie hätten denn Sie benotet? Die Experten Filzmaier und Hofer kamen auf einen Notenschnitt von gerade einmal 3,7. Das könnte man auch als Plus Genügend übersetzen. Immerhin: zum Aufsteigen würde es reichen. Wobei der Beste unter den 14 Bewerteten gerade einmal auf 2,5 kommt. Während der Schlechteste mit 4,5 durchfällt. Er bleibt sitzen. Wo? Vorerst ja doch auf der Regierungsbank. Aber in eine neue Regierung wird er es mit so einer Leistung kaum schaffen - selbst wenn seine Partei, die ÖVP, wieder in der Regierung vertreten sein sollte.