„Können beim Pingpong-Spiel nur zuschauen“

Die angespannte Ärzte-Situation in den Wiener Spitälern liegt laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) an der „unbefriedigenden Verantwortungsverteilung im Gesundheitsbereich“. Hacker im spannenden TV-Interview mit Gerhard Koller: „Die Bundesländer würden gerne mehr Verantwortung in der ambulanten Behandlung übernehmen. Derzeit dürfen wir da aber kaum mitreden.“ Im Gegenteil, die Verantwortung werde derzeit wie in einem „Pingpong-Spiel“ zwischen Ärztekammer und Gesundheitskasse hin- und hergeschoben.