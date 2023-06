ÖGK: Wahlärzte stärker ins System einbinden

„Wer das mit den Regeln nicht will, ist in Zukunft Privatarzt“

In manchen Bundesländern gebe es Probleme, Ärztinnen und Ärzte für Bereitschaftsdienste zu bekommen, weshalb Menschen in der Nacht Spitalsambulanzen aufsuchen müssen. Huss will Wahlärzte deshalb bei Bereitschaftsdiensten mitarbeiten lassen. Die Botschaft sei: „Alle die Wahlärzte, die sagen: ,Ich will das mit den Regeln alles nicht‘, sind in Zukunft Privatärzte und haben mit dem öffentlichen Gesundheitssystem nichts mehr zu tun.“