Wasserstoff vom eigenen Dach für die Energiewende

Was aussieht wie eine ungewöhnlich gerillte Solarzelle, ist ein sogenannter Fotoreaktor. Solche Geräte ahmen die natürliche Fotosynthese von Pflanzen nach. Diese machen mithilfe spezieller Enzyme aus CO2, Wasser und Licht Sauerstoff sowie Zucker, der dem Gewächs als Nahrung dient. Im Fotoreaktor wird das imitiert, um Wasserstoff, synthetisches Gas oder E-Fuels zu produzieren. In der Fachwelt nennt man solche Verfahren „Solar-to-X“. Bislang funktionierten sie aber nur im Labor und waren ineffizient und teuer. In Karlsruhe ist nun ein Durchbruch geglückt, der die Produktion von Wasserstoff revolutionieren könnte.