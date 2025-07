„Mir sind Tränen gekommen, als der Puls da war“

Nach einem Sprung in den Wolfgangsee tauchte ein zehnjähriger Linzer einfach nicht mehr auf – Thomas Hinterkörner aus Neukirchen bei Lambach (OÖ) sprang kurzerhand in den See, tauchte in die Tiefe und erblickte die drei weißen Streifen auf der Adidas-Badehose des Kindes. Der „Krone“ erzählt der Held von den bangen Minuten.