92-Jähriger wurde am Schutzweg niedergefahren

Keine Chance hatte ein 92-Jähriger, der am Donnerstag um 8.30 Uhr beim Friedhof in seiner Heimatgemeinde Altmünster (OÖ) am Schutzweg die B145 überqueren wollte. Er wurde vom Auto eines Deutschen (28) erfasst. Der Greis verstarb noch an der Unfallstelle.