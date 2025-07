„Big Tech“ aus den USA dominiert globale Börsen

SAP wertvollstes Unternehmen in Europa

Von der Begeisterung für KI profitiert auch der wertvollste deutsche Konzern: SAP klettert mit einem Börsenwert von fast 354 Milliarden Dollar per Ende Juni (rund 300 Milliarden Euro) auf Platz 27 im Ranking. Erstmals seit Auflage der Studie 2007 sei mit dem Softwarekonzern ein deutsches Unternehmen das wertvollste in Europa. Siemens landete auf Platz 74, die Deutsche Telekom auf Rang 88.