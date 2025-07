Bub (7) zückte Messer: „Ich stech dich ab!“

Zu unfassbaren Szenen soll es in der letzten Schulwoche in Poysdorf im Bezirk Mistelbach (NÖ) gekommen sein. Im Mittelpunkt steht ein erst sieben Jahre alter Bub, der ein Messer gezückt und einen anderen Burschen bedroht haben soll. Eltern und Mitschüler sind in großer Angst.