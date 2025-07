Linke Gesinnung führt zu Kopfstoß durch „Rechten“

Bei einem Discobesuch am Wiener Schwedenplatz fragte ein 18-Jähriger am 15. März sein Gegenüber: „Bist du links oder rechts?“ Gemeint war die politische Gesinnung. Als Markus (Name geändert) mit „links“ antwortete, versetzte der Angeklagte ihm mit den Worten „ich bin rechts“ völlig unvermittelt einen heftigen Kopfstoß. Das Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch, der operativ behoben werden musste.

Der Angeklagte verletzte drei Polizisten

Dem nicht genug, leistete der 18-jährige Meidlinger Widerstand gegen die angerückten Beamten, trat sie mit Füßen und schlug sie gezielt mit Fäusten. Ein Inspektor erlitt eine Kieferprellung, zwei andere Hämatome und Schürfwunden.