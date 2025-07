Gewitterregen: Zahlreiche Keller sind überflutet

Zuerst hatten noch drei Brände die Florianis gefordert

Drei Brände beschäftigten am Donnerstagnachmittag die Feuerwehren. Während in Kematen an der Krems – hier gab’s ein Dach zu löschen – und in St. Aegidi, wo ein Bauernhof in Flammen stand, niemand verletzt wurde, landete in Pischelsdorf am Engelbach sogar der Rettungshelikopter. Denn hier war der Brand eines Carports aufs Wohnhaus übergesprungen.