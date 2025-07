So geht Meister Sturm in die neue Saison

Am kommenden Samstag (17, Gabersdorf) setzt Sturm mit einem Probegalopp gegen Mura (Slo) seine Testspielserie fort. Das Dänen-Duo William Böving und Tochi Chukwuani sowie der neue Leverkusen-Leihspieler Tim Oermann sind da noch nicht an Bord. Das Trio wird am Montag in den Trainingsbetrieb einsteigen, wenn der Meister für ein einwöchiges Trainingslager seine Zelte auf Schloss Pichlarn in Irdning aufschlägt.