Wien Energie senkt Preise um bis zu 52 Prozent

Preisdeckel für Großkunden

„Ich habe immer klar gesagt, dass diese Senkungen so rasch als möglich auch bei den Kunden ankommen müssen. Mit dem Preispaket von Wien Energie gehen wir nun in die Umsetzung: Wien Energie senkt die Energiepreise deutlich und hat für diese Preissenkungen insgesamt über 340 Millionen Euro in die Hand genommen. Die deutlich entspanntere Situation am Energiemarkt lässt diesen Schritt zu. Es ist wichtig und richtig, dass die sinkenden Preise bei Strom, Gas und Fernwärme auch bei den Wiener ankommen. Genauso wichtig ist mir aber auch, dass auch die Wiener Betriebe profitieren“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Das Angebot im Tarif MEGA für Klein- und Mittelbetriebe mit einem jährlichen Strom- oder Gasverbrauch bis zu 100.000 Kilowattstunden liegt bei Strom bei 18,1 Cent/kWh netto, bei Erdgas bei 6,2 Cent/kWh netto bei einem Jahr Vertragsbindung.