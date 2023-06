Drei Hunde tot: Ließ Frauchen sie erschießen?

Zunächst in einem Verschlag gehalten, dann kaltblütig erschossen und am Ende die leblosen Körper einfach in einen Container geschmissen: Dieses unfassbare Schicksal soll drei Hunden in einer kleinen Gemeinde nahe der tschechischen Grenze ereilt haben. Und: Der Schütze soll im Auftrag der Besitzerin gehandelt haben. Diese, so erzählt man im Ort, habe den Entschluss getroffen, nachdem einer der Hunde ausgebüxt war und eine Nachbarkatze getötet hatte.