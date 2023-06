Kreml: „Keine Strafen für Wagner-Chef und Kämpfer“

Selenskyj forderte zum Sturz von Putin auf

Was den Ukraine-Konflikt angeht, so dürfte das Aufbegehren der Wagner-Söldner jedenfalls nicht ohne Folgen bleiben. Zumindest spielt es der Ukraine für die Motivation ihrer Truppen durchaus in die Hände. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief am Samstagabend zum Sturz von Russlands Präsident Wladimir Putin auf. „Je länger dieser Mensch im Kreml ist, desto größer wird die Katastrophe“, sagte Selenskyj am Samstag in seiner täglichen Videobotschaft - diesmal aber auf Russisch und an die Russen gerichtet.