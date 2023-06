Mit „heya, heya, hey“ in den Löschangriff

Spektakuläre Leistungen

Von der Betonpiste, wo die 77 Gruppen der Aktiven ihre Löschangriffe simulieren, schallt es indessen „heya, heya, hey“. Mit diesem Ruf wird jedes geglückte Verkuppeln der Saugleitung bejubelt. Für missglückte Handgriffe gibt es von der Jury Strafsekunden. Den gesamten Löschvorgang mit dem Platzieren der 130 Kilo schweren Pumpe, dem Kuppeln der Saugleitung und dem Legen der Wasserleitung bis zum Bespritzen der Zielscheibe mit 14 Zentimeter Durchmesser schaffen die Top-Gruppen unter einer Minute. Den Königsbewerb Bronze A holte Mieger in 47,45 Sekunden. Bronze B gewann Untertweng. In Silber A siegte Feistritz/ Drau, das auch den Teamleistungsbewerb gewann, in Silber B Waidegg. Bei dem erst zum dritten Mal durchgeführten Damen-Bewerb war Grafenstein voran, bei der Jugend jubelte Schwabegg.