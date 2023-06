Kalter Nervenkrieg

Es geht um nichts weniger als die Vormachtstellung in unserer Welt. Verständlich also, dass die Nerven blank liegen in diesem kalten Krieg zwischen den USA und China. Weniger verständlich ist das zweifelhafte diplomatische Geschick von US-Präsident Biden, der letzten Sonntag seinen Außenminister zur Friedensmission nach China entsendet, um Chinas Staatschef Xi nur drei Tage später öffentlich als Diktator abzukanzeln.