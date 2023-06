Psychisch Kranke attackierte Mann mit Nagelschere

Am Freitag ist ein 43-Jähriger in Wien-Fünfhaus im Spital gelandet, weil ihn seine Nachbarin mit einer Nagelschere attackiert hatte. Die Frau, die an einer psychischen Erkrankung leiden soll, war in dem Glauben, er würde sie sexuell belästigen. Die Polizei Wien musste anrücken.