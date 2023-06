Martina Ilg: „Ich kann mich ganz gut einhören“

Das erzählt Martina Ilg, die ehemalige Flugbegleiterin bei der AUA war und heute in der Goldschmiede EQUIV in Dornbirn arbeitet. Sie ist Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern und hat seit vielen Jahren hier in Vorarlberg Wurzeln geschlagen. Die Herzlichkeit, mit der sie mich zum Interview empfängt, die Offenheit, mit der sie in ihrem mittelkärntnerischen Dialekt von sich berichtet, ist erfrischend und so ganz unüblich für eine alemannische Seele wie mich. Geboren wurde Martina in Gösselsdorf, einem kleinen Dorf in Südkärnten an der slowenischen Grenze. Es ist ein zauberischer Landstrich im Jaunfeld, mit Wiesen und Äckern, bewaldeten Bergrücken und einem kleinen See.