Babler macht völlige Außenseiter zu Partei-Lenkern

Von der Spitze des Klubs weicht Pamela Rendi-Wagner, die Ende des Monats überhaupt aus dem Nationalrat ausscheidet. Babler und Kucher als Nachfolger besiegelt am Nachmittag der Klub in einer Vollversammlung. Die Neubesetzung der Bundesgeschäftsführung wird von den Gremien am Vormittag fixiert. Christian Deutsch hatte sein Amt bereits mit dem Parteitag in Linz zurückgelegt.