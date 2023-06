Mehr als jeder Dritte fühlt sich im Job gestresst

Dafür wurden weltweit 122.416 Beschäftigte in 145 Ländern gefragt. In Österreich fühlt sich etwas mehr als jede dritte Person am Arbeitsplatz gestresst. International ist das noch ein vergleichsweise niedriger Wert: In Europa sind es durchschnittlich 39 Prozent, in Deutschland 42 und weltweit fühlen sich 44 Prozent in ihrem Job gestresst. „Stress ist langfristig Gift für die Unternehmenskultur und damit auch den wirtschaftlichen Erfolg“, sagt Gallup-Direktor Marco Nink.