„Digitaler Stress ist weltweit massiv angestiegen“

Verzichtstourismus boomt

Den Stressfaktor, den digitale Technologien mit sich bringen, hat auch der Tourismus erkannt. Immer mehr Hotels bieten etwa digitalen Detox an. Damit gemeint ist die temporäre Abstinenz der Nutzung von Digital-Technologie. „Menschen, die ganz intensiv am Smartphone hängen, sollten laut Forschungsergebnissen gar keine vollständige Abstinenz anstreben“, rät der Experte, „sondern sukzessiv ihre Nutzungszeit reduzieren.“ Man wisse nämlich, dass solche Menschen, wenn an ihnen das Handy von heute auf morgen wegnimmt, noch mehr Stress empfinden.