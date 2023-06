Gewerkschaft will kürzere Arbeitszeit vorantreiben

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) bleibt bei seiner Forderung nach einer kürzeren Arbeitszeit. „Wir werden das selbstverständlich vorantreiben, seriös diskutieren und durchsetzen“, sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Mittwoch in seiner Rede in Wien. Auf eine konkrete Stundenzahl legte er sich nicht fest.