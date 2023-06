Neuer Gewerkschaftsboss: „Neuwahlen wären gut“

Und die SPÖ?

Wir müssen so stark werden, dass man an einer Koalition mit der SPÖ nicht vorbeikommt. Wir dürfen uns auch nicht mehr bei Verhandlungen über den Tisch ziehen lassen. Wir dürfen nicht mehr so einfach die Hosen runterlassen, wie das früher passiert ist. Die SPÖ darf man nie abschreiben. 2006 mit der BAWAG war die schlimmste Zeit, wo wir uns intern zerfleddert haben. Und siehe da, vier Monate später haben wir die Wahl gewonnen. Wenn die Sozialdemokratie am Boden liegt, dann können wir schnell wieder auf den Beinen sein. Die Synergien zwischen SPÖ und roter Gewerkschaft braucht es aber dazu.