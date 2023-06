Wimmer an ÖVP: „Schampus saufen, Pensionen kürzen“

Mernyi wirft ÖVP „Niedertracht“ vor

Dementsprechend wird am Nachmittag auch Andreas Babler eine Rede vor den Delegierten schwingen. Am Vormittag kamen bereits Grußworte der stellvertretenden Klubobfrau Julia Herr, die die Regierung wegen fehlender Anti-Teuerungsmaßnahmen attackierte und die ÖVP auch für die Kika/Leiner-Turbulenzen mitverantwortlich machte. Den Einpeitscher gab FSG-Bundesgeschäftsführer Willi Mernyi, der der Volkspartei gar „Niedertracht“ vorwarf, koaliere diese doch in drei Bundesländern um der Macht willen mit der FPÖ.