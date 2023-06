US-Autor über „Titan“: „Tod hing ständig über uns“

Verzweifelte Suche geht weiter

Unterdessen geht die verzweifelte Suche nach dem Mini-U-Boot mit fünf Menschen an Bord weiter. Unbestätigten Meldungen zufolge hatten Einsatzkräfte hätten am Dienstag alle 30 Minuten „Klopfgeräusche“ in der Region registriert, in der das Tauchboot vermutet werde. Die akustischen Laute würden darauf hindeuten, dass es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe, hieß es.