Um 229.000 € gab es keinen Sitzplatz in Tauchboot

Milliardäre müssen am Boden sitzen

Viele Menschen werden beim Anblick in das Innere des Tauchbootes aber wohl instinktiv keine große Lust verspüren, mit dem Fahrzeug auf Abenteuer erleben zu wollen. Denn der Platz in der zylindrischen Kapsel ist sehr beschränkt, wie auf Fotos, die in sozialen Medien kursieren, zu sehen ist. Nicht einmal Sitzplätze sind um den stolzen Mitfahrpreis von 250.000 Dollar (rund 229.000 Euro) vorgesehen, die Fahrgäste - darunter Milliardäre - musste am Boden sitzen.