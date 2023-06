U-Boot-Crew geht in 40 Stunden der Sauerstoff aus

Sehr komplexes Unterfangen

Ein Team, das sich aus der Küstenwache, Angehörigen der US-Nationalgarde und kanadischen Streitkräften zusammensetze, arbeite „rund um die Uhr“ daran, diese hochkomplexe Suche zu bewerkstelligen, sagte Frederick. Es gehe darum, alle verfügbaren Mittel und Fachkenntnisse so schnell wie möglich zusammenzubringen. Die Ortung ist nämlich schwierig. In diesen Tiefen funktioniert das GPS-Signal nicht mehr. Stattdessen hilft ein Akustiksystem namens Ultra Short Baseline, mit dem sich die „Titan“ mit dem Mutterschiff austauscht. An Bord steuert der Pilot anhand dieser Anweisungen dann mit einem verstärkten Videospiel-Controller.