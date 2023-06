Betrugsvorwurf: Pfarrer ließ Schwester „sterben“

„Auf hoher See und vor Gericht bist du in Gottes Hand“, heißt ein von Juristen oft zitierter Spruch. Und da kann ein emeritierter Priester nur hoffen, dass sein ehemaliger „Chef“ am Montag am Landesgericht Linz die schützende Hand über ihn hält. Der 67-Jährige muss - wie ein ehemaliger Schüler (52) - mit bis zu zehn Jahren Gefängnis rechnen.