Zwei Feuerwehrleute bei Brand nahe Bonn gestorben

Hohe Anteilnahme und Trauer

Am Montag in der Früh lag noch Brandgeruch in der Luft. Die Anteilnahme in dem Ort mit 58.000 Einwohnerinnen und Einwohnern war hoch. Blumen und Kerzen wurden aufgestellt - eine davon trug die Aufschrift „Für alle verstorbenen Feuerwehrleute.“ Die Ruine des ausgebrannten Motorradladens war am Montag noch weiträumig abgesperrt. Bagger räumten Trümmer weg, Spuren wurden gesichert, um die Brandursache ermitteln zu können.