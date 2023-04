Wohl drei Kinder nach Brand in Deutschland tot

16 Menschen waren während Feuer im Gebäude

Das Feuer brach aus ungeklärter Ursache in der Nacht auf Donnerstag aus. Das Gebäude in der Gemeinde Gernsbach wurde völlig zerstört. Zur Brandzeit hielten sich demnach vermutlich mindestens 16 Menschen in dem Gebäude auf. In ersten Meldungen war von drei verletzten Bewohnern und einer verletzten Polizeibeamtin die Rede, die in Kliniken gebracht wurden.