Panne bei Haslauers Angelobung

Landeshauptmann will auf Stil und Ton achten

Dass er kein großer Freund einer FPÖ-Regierungsbeteiligung ist, war klar zu hören, ohne dass es Van der Bellen direkt ausgesprochen hätte. Mehrmals schwor er Haslauer darauf ein, wofür der Landeshauptmann sorgen werde, und was er zu verhindern wissen werde. Haslauer nahm das in ihn gesetzte Vertrauen dankend an.