Landtagsparteien erhalten zwei Millionen Euro mehr

Rund 5,2 Millionen Euro erhielten die fünf Landtagsparteien in den vergangenen fünf Jahren an Parteienförderung pro Jahr. Jetzt wird diese am Index angepasst und um 7,7 Prozent angehoben. Damit würden jährlich rund 400.000 Euro mehr in die Parteikassen gespült. Auf fünf Jahre gerechnet wären das somit satte zwei Millionen Euro. Das sorgt für Kritik bei der Opposition. „Anstatt an die Parteien, sollten die Gelder in die Salzburger Landeshilfe fließen“, sagt etwa Kay-Michael Dankl von der KPÖ Plus. Auch Simon Heilig-Hofbauer (Grüne) geht mit der neuen schwarz-blauen Regierung hart ins Gericht. Denn diese könnte – wie schon in der vergangenen Gesetzgebungsperiode – die Inflationsanpassung aussetzen. „Das Erste, was der neuen Landesregierung einfällt, ist nicht etwa ein Paket gegen teure Wohnkosten oder die Ausweitung des Gratis-Kindergartens. Nein, das Erste, was Schwarz-Blau einfällt, ist, sich selbst beim Steuergeld zu bedienen“, so der Grün-Politiker.