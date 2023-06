Schwarzblauer Start mit Lob und Kritik

Haslauer sieht „Versuch eines Neubeginns“

In der Regierungserklärung meinte Haslauer: „Diese Koalition ist von beiden Seiten eine Handreichung, sie ist der Versuch eines Neubeginns.“ Die Hand ihren Kritikern will auch Marlene Svazek (FPÖ) reichen. Sie ist derzeit generell bemüht, sich als nach allen Seiten offene Politikerin zu präsentieren. „Von heute an sind wir Verantwortungsträger für alle Salzburger“, sagte Svazek. Von der scharfen Oppositionspolitikerin ist nichts übrig.