Putin beim Lügen ertappt: So spottet Selenskyj

„Für unsere Schritte einer De-Okkupation gibt es keine Alternative und wird es keine geben“, so das ukrainische Staatsoberhaupt in Kiew. Schritt für Schritt bewegten sich die ukrainischen Streitkräfte voran, um ihr Land zu befreien, fuhr Selenskyj fort. Er kündigte an, dass die Ukraine in der kommenden Woche von ihren Verbündeten neue militärische Hilfszusagen erwarte.