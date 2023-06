Babler: „Dass es stinkt, ist offensichtlich“

Überhaupt gab sich Babler in Klimaschutzfragen offener: „Wir müssen jetzt irgendwie einmal die Schaufeln stehen lassen und die Bagger herausführen in der Frage des Klimaschutzes.“ Babler sprach sich dann auch für Tempo 100 auf der Autobahn aus. Was den umstrittenen Wiener Lobautunnel, ein Projekt der Wiener Roten, angeht, gab sich der neue Bundesparteivorsitzende skeptisch: Man solle grundsätzlich „mehr Verkehr nicht mit neuen Straßen bekämpfen“, meinte Babler, „das ist ein Teufelskreis“. Er habe in Sachen Lobautunnel mittlerweile Termine vereinbart, um Argumente auszutauschen.