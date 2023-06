Wie Kika/Leiner-Personal zu neuen Jobs kommen soll

Gleich in neuen Job starten

Explizit wolle man bereits während laufender Kündigungsfristen mit der Vermittlung starten, um sicherzugehen, dass betroffene Beschäftigte bestenfalls gleich nach Ende der Kündigungsfrist in ein neues Beschäftigungsverhältnis eintreten können, hieß es. „Wir werden in enger Abstimmung mit dem AMS, dem IEF und den Sozialpartnern alles tun, damit die Beschäftigten in der jetzigen Arbeitsmarktsituation mit vielen offenen Stellen rasch wieder einen neuen Job finden können“, so Kocher: „Das ist jetzt unsere wichtigste Aufgabe.“ Dabei wolle man auch das Unternehmen nicht aus seiner Verantwortung entlassen.