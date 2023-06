3000 Athleten wollen Ironman in Kärnten bezwingen

„Wenn man ein Wunschszenario für einen Ironman kreieren könnte, dann würde man das genau so machen.“ Renndirektor Patrick Schörkmayer fasste kurz zusammen, warum der Ironman Austria so beliebt ist. Der Wörthersee mit Trinkwasserqualität, die Radstrecke, die alles beinhalte und die „traumhafte Atmosphäre“ auf der Laufstrecke vom See in die Innenstadt von Klagenfurt seien ideale Gegebenheiten. Sein größter Wunsch? „Viele glückliche Athleten, die den Bewerb unfallfrei absolvieren, gemeinsam mit uns an der Finishline feiern und hoffentlich wiederkommen.“