Diese Stars starten beim Ironman am Wörthersee

„Ich will meinen Titel verteidigen, das Double holen!“ Der Kasache Ivan Tutukin ist voller Selbstvertrauen – als erster Athlet seit Marino Vanhoenacker 2016 will er seinen Ironman-Sieg in Klagenfurt im Folgejahr wiederholen, sich damit das WM-Ticket für Nizza holen – zwei davon werden in Klagenfurt vergeben.