Kärntner OP-Schwester ist Ironman-Geheimfavoritin

„Damals war ich die Überraschung. Seitdem habe ich mich läuferisch noch verbessert. Wenn man einmal am Stockerl war, will man wieder dorthin“, betont Obmann, für die es auch um ein WM-Ticket für Hawaii im Oktober geht. „Klar ist das mein Ziel - aber ich habe nur noch vier Urlaubstage. Das wird für Hawaii schwierig“, lächelt die OP-Krankenschwester, die am Montag ihren letzten Dienst vor dem Heimrennen absolviert hat.