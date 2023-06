Kärntner Siegerin: „So gewinnt man den Ironman!“

Der Ironman ist einer der härtesten Sportbewerbe der Welt: 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einen Marathon (42,2 km) laufen. Am Sonntag findet der Ironman Austria zum 24. Mal am Wörthersee statt. Den letzten Heimsieg gab‘s 2017 - damals jubelte Eva Wutti zum zweiten Mal in ihrer Heimat. Die Wolfsbergerin weiß, was es braucht, um zu siegen.