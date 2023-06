Dealer hielt Cobra-Beamte mit „Scorpion“ in Schach

Gerichtskiebitzen ist Herr D. noch in bester Erinnerung: Ende 2021 musste er sich vor Richterin Ute Lambauer dafür verantworten, dass er elf tödliche Giftschlangen in Plastikboxen bei sich zu Hause hatte. Wegen Tierquälerei und Gemeingefährdung kam er hinter Gitter, allerdings nicht für lange: „Man wollte ihm eine Chance geben und hat ihn bedingt entlassen. Leider hat er sie nicht genutzt“, muss auch sein Verteidiger Rudolf Mayer zugeben. Denn kaum in Freiheit geriet der Schlangenfan wieder in dunkle Kreise - bei der Drogenmafia.