Illegale Giftschlangen: Lebensgefährlicher Einsatz

Giftschlangen und Vogelspinnen

Die Polizeibeamten hatten am Donnerstag den Häftling in seiner Wohnung kontrolliert, weil sich die Fußfessel seit eineinhalb Stunden nicht mehr bewegt hatte. Der Häftling lag gemütlich in seinem Bett und gab an, dass er die Wohnungstür hatte eintreten müssen, weil er den Schlüssel verloren habe. Dabei habe sich die Fußfessel gelöst. Bei einer Nachschau wurden dann Giftschlangen und Vogelspinnen entdeckt, die nun im Reptilienzoo Happ in ordnungsgemäßer Verwahrung sind, bis die Behörden darüber entschieden haben.