Mordversuch im Fitnessstudio: Prozess in Wels

Schlimme Szenen spielten sich am 20. Dezember 2022 in einem Fitnessstudio in Vöcklabruck ab: Ein damals 27-Jähriger soll mit einem Messer mehrmals auf seine Ehefrau (28) eingestochen haben. Am kommenden Mittwoch wird der Angeklagte wegen versuchten Mordes in Wels vor dem Schwurgericht stehen.